Neu-Ulm/Weißenhorn

vor 18 Min.

Diese Weißenhornerin sitzt als Schöffin im Amtsgericht am Richtertisch

Plus Kerstin Janischowski engagiert sich seit vielen Jahren als Laienrichterin am Neu-Ulmer Amtsgericht. Warum sie sich wieder bei der Schöffenwahl bewirbt.

Von Rosaria Kilian

Wenn Kerstin Janischowski morgens am Amtsgericht in Neu-Ulm eintrifft, weiß sie nie, was sie erwartet. Als Laienschöffin unterstützt sie die hauptamtlichen Richter und Richterinnen bei der Rechtsprechung. Ein Ehrenamt, das ihr viel abverlangt – das sie aber auch anderen weiterempfehlen kann. Aktuell werden neue ehrenamtliche Richterinnen und Richter in der Region gesucht.

