Neu-Ulm/Weißenhorn

17:30 Uhr

Flucht aus Rettungswagen: Unfallverursacher liefert ungewöhnliche Erklärung

Lokal Ein 61-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht Neu-Ulm für sein Verhalten nach einem Unfall bei Weißenhorn verantworten. Unter anderem sprang er in die Roth.

Von Wilhelm Schmid

Zunächst sah alles so aus, als sei ein Verkehrsunfall und dessen unliebsame Begleiterscheinungen – Trunkenheit im Verkehr, Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollzugsbeamte, Beleidigung – schlicht und einfach eine Folge des Faschings gewesen. Doch nach den ersten Aussagen vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht ergab sich ein anderes Bild. Angeklagt war ein 61-jähriger Hausmeister, der am Abend des „Rußigen Freitags“ 2022 auf der Fahrt von Weißenhorn in Richtung Oberhausen bei Straßenglätte und unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto von der Straße abgekommen war. Der Wagen überschlug sich am Waldrand und blieb auf dem Dach liegen.

