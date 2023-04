Neu-Ulm/Weißenhorn

vor 18 Min.

Prozess: 32-Jähriger mietet Weißenhorner Wohnung nur für Cannabisplantage

Plus In einem Stadtteil von Weißenhorn baut ein Mann 30 Cannabispflanzen an. Ein Freund unterstützt ihn als Gießhelfer. Beide werden vom Amtsgericht Neu-Ulm bestraft.

Von Mira Herold-Baer

Es ist eine letzte Chance für einen Mann, der bald zum zweiten Mal Vater wird: „Sie sind knapp einer Haftstrafe entgangen“, klärt Richterin Gabriele Buck den Angeklagten am Ende einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Neu-Ulm auf. Die Erleichterung ist dem 32-Jährigen anzumerken, als er nach der Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe den Gerichtssaal verlässt. Für ihn ist bei dem Prozess einiges auf dem Spiel gestanden.

Angeklagt war der Mann wegen des Anbaus und Handels von Cannabis. Für seine 30 Pflanzen hatte der Hobbygärtner eine Wohnung in einem Stadtteil von Weißenhorn angemietet. Mit angeklagt war sein langjähriger Freund, der sich während eines zweiwöchigen Urlaubs des Züchters um die Pflanzen kümmerte. Er bezeichnete es als Freundschaftsdienst.

