19-Jähriger nach Zoff am Gumpigen wegen Körperverletzung verurteilt

Lokal Im Februar verletzte ein junger Mann auf dem Weißenhorner Kirchplatz einen anderen Mann. Der Fall wird am Amtsgericht Neu-Ulm verhandelt - ohne das Opfer.

Ein 19-Jähriger soll am 24. Februar 2022, dem Gumpigen Donnerstag, auf dem Weißenhorner Kirchplatz einem anderen Mann eine Kopfnuss gegeben und ihm danach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer erlitt eine Nasenprellung. Nun muss sich der junge Mann vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten. Die Aussagen des Angeklagten und der Zeugen sind recht unterschiedlich, dennoch wird der 19-Jährige am Ende nach dem Jugendstrafrecht verurteilt - obwohl der Geschädigte der Verhandlung unentschuldigt fern blieb.