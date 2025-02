Wer hat 60 Kubikmeter Erde gestohlen?

In der Nacht auf Samstag entwendeten noch unbekannte Täter circa 60 Kubikmeter Humuserde vom Pendlerparkplatz in der Wiblinger Straße in Neu-Ulm. Dies fiel einem Mitarbeiter des Donaubads am Samstagvormittag auf. Er verständigte daraufhin die Polizeiinspektion Neu-Ulm.

Aufgrund der großen Menge an entwendeter Humuserde ist davon auszugehen, dass die Täter einen Bagger für den Abtransport verwendeten. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130 zu melden. (AZ)