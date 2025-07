Die Buchhandlung Zanker in Illertissen hat eine neue Besitzerin. Nach fast 40 Jahren gab das Ehepaar Zanker das Geschäft an Juliane Flügel weiter. Zwei Wochen lang arbeiteten die Zankers und Flügel noch eng zusammen, um den Übergang zu gestalten und die treue Kundschaft mit der neuen Inhaberin vertraut zu machen. Am 1. Juli nahm Flügel das Ruder allein in die Hand.

Alexandra Weihele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuanfang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis