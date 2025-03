Bevor das Boomer-Bauwerk in die Knie geht: Spatenstich für die neue Adenauerbrücke

Der offizielle Startschuss für den Neubau der Adenauerbrücke ist gefallen. Am Mittwochmorgen taten Vertreter aus Berlin, München und Stuttgart zusammen mit Bürgermeistern, Behördenchefs und Ingenieuren den Spatenstich für die meist befahrene Brücke zwischen Ulm und Neu-Ulm, die auch Trasse der Bundesstraßen B10 und B28 ist. In vier Jahren soll der Verkehr dort über acht Spuren rollen.

Etwa 94.000 Fahrzeuge nutzen heute täglich die Adenauerbrücke. Das Bauwerk aus dem Jahr 1955 wird nach 70 Jahren durch einen Neubau ersetzt, der diesem Verkehrsaufkommen gerecht wird. Bevor die Landesgartenschau 2030 in Ulm startet, muss er fertig sein.

130 Meter und acht Fahrstreifen zwischen den Donaustädten Ulm und Neu-Ulm

Gerhard Rühmkorf, Unterabteilungsleiter im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, der in Vertretung des Verkehrsministers an die Donau gereist war, erklärte, dass es bundesweit etwa 40.000 Brücken gebe, viele hätten ähnliche Probleme wie das Ulmer Bauwerk. In der Entstehungszeit „waren der Stahl teuer und die Ingenieure billig“, sagte Rühmkorf. „Wir bauen heute weitaus massiver.“

Die neue Brücke wird als Stahlverbundkonstruktion mit einer Länge von etwa 130 Metern errichtet. Der Neubau soll den Verkehrsfluss wesentlich verbessern und die Verkehrssicherheit durch einen zusätzlichen Fahrstreifen je Fahrtrichtung und drei Meter breite Geh-und Radwege erhöhen. Zudem werden bis zu sieben Meter hohe Lärmschutzwände angebracht.

Bahn übernimmt die Hälfte der Kosten für die Adenauerbrücke

Das länderübergreifende Projekt der Straßenbauverwaltungen von Baden-Württemberg und Bayern wird vom Staatlichen Bauamt Krumbach vorangetrieben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 80 Millionen Euro, die zur Hälfte vom Bund getragen werden. Als Baulastträger des kreuzenden Schienenweges trägt die DB Netz AG die andere Hälfte der Kosten. „Eine gute Lösung“, findet Rühmkorf.

Brücken verbinden, sagt der Volksmund, aus der Perspektive des Straßenbaus muss es heißen „Brücken machen Probleme“, findet Winfried Hermann, Verkehrsminister in Stuttgart. Die 10.000 Lkw, die heute täglich über die Adenauer-Brücke fahren, „gab es zu ihrer Entstehungszeit im ganzen Land wohl nicht“. Und die, die damals durch Ulm rollten, hatten 26 Tonnen Höchstgewicht, nicht 40 Tonnen wie heute. Die Brücke stamme „aus der Boomerzeit des Straßenbaus, und so, wie die Boomer jetzt ins Altersheim gehen, so gehen die Brücken in die Knie“. Dass das wirklich passiert, wie jüngst bei der Carola-Brücke in Dresden, „wollen wir vermeiden“. Hermann dankte „für die immer gute Zusammenarbeit“ mit Bayern. „Wir zeigen, dass Föderalismus kein Störfaktor ist.“ An eine Gruppe von Umweltschützern gewandt, die ein Transparent „Acht Spuren sind zu viel“ aufgespannt hatten, sprach er von einem Balanceakt, aber auch von einem guten Ausgleich durch die zwei geplanten Rad-und Gehwege auf der Brücke.

Icon Vergrößern Eine Handvoll Gegner protestiert gegen den Neubau. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Eine Handvoll Gegner protestiert gegen den Neubau. Foto: Alexander Kaya

Professor Wolfgang Wüst, Leiter der Abteilung Straßen- und Brückenbau im bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, griff heraus, dass fließender Verkehr die Emissionen senke, während bei Stau und stockender Verkehr der Kraftstoffverbrauch immens sei. Auch das ein Argument für die großzügigere Brücke.

Richtig froh über das „zukunftsweisende Bauprojekt“ ist Johannes Stingl, zweiter Bürgermeister von Neu-Ulm. Er stellte in Aussicht, dass die Lärmschutzwände auf die Schützenstraßebrücke, die sich an die Adenauerbrücke anschließt, ausgeweitet werden. Außerdem wolle die Stadt die Kreuzung Schützenstraße nachhaltig in Sachen Verkehrssicherheit verbessern.

Ulmer OB hofft auf Geld aus Berlin

Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher schließlich betonte, das Vorhaben mache Ulm und Neu-Ulm „verkehrstechnisch fit für die Zukunft“. Mit Blick nach Berlin lobte er den Schwerpunkt Infrastruktur, der dort am Freitag in der Länderkammer beschlossen werden soll. „Die Kommunen brauchen dringend diese Unterstützung“. Er erinnerte an die übrigen großen Brückenprojekte in der Doppelstadt (Gänstor- und Wallstraßenbrücke). Er sei gespannt, wie viel vom Berliner Paket „in Ulm angekommen wird“.

Als ersten Schritt wird ein neues Brückenbauwerk neben den Bestand platziert. Es dient als Umleitungsstrecke, während die alten Strukturen nach und nach abgerissen werden. Gegen Ende der Baumaßnahme wird das neue Element an seinen Bestimmungsort geschoben. Während der Bauphase bleibt die Brücke sechsspurig befahrbar, in einem kleineren Zeitfenster vierspurig. Die Verkehrsachse durch Ulm bleibt laut Plan durchgehend befahrbar.