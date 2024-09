Ein Neubau soll die Platznot im Vöhlinstadion lindern

Die Platznot ist riesig. So groß, dass Material für den Spiel- und Trainingsbetrieb in Containern auf dem Stadiongelände gelagert wird, der FV Illertissen bei Spielen seiner Nachwuchsmannschaften mitunter Umkleidekabinen in der benachbarten Vöhlinhalle anmietet und manche Partien der Kinder und Jugendlichen sogar kurzfristig verlegt oder abgesagt werden müssen. Für die eine oder andere Anforderung des Bayerischen Fußballverbands wurden Provisorien geschaffen. Seit vielen Jahren ist es dem Verein ein Anliegen, die Gegebenheiten für Besucher und Spieler im Bereich des Vöhlinstadions zu verbessern. „Wir haben unheimlich viel Zeit in dieses Projekt investiert“, sagt FVI-Vorsitzender Rainer Bleser. Seit über zwei Jahren sind die Fußballer in Gesprächen mit der Stadt, haben immer wieder Vorschläge präsentiert. Am kommenden Donnerstag steht die Vorstellung der ersten Entwurfsplanung auf der Tagesordnung der öffentlichen Stadtratssitzung. Bleser betont im Vorfeld: „Eine Entscheidung ist richtungsweisend für die Zukunft des FVI.“

