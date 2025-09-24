Icon Menü
Neubau-Projekt in Illertissen: Zwei neue Häuser für dringend benötigten Wohnraum

Illertissen

Wandel in der Innenstadt geht weiter: Zwei neue Häuser in der Ulrichstraße

Zwölf neue Wohnungen sollen helfen, den Bedarf in Illertissen zu decken. Die alten Gebäude dürfen nur unter einer Bedingung abgerissen werden.
Von Sebastian Mayr
    • |
    • |
    • |
    Die Abbruchgenehmigung ist erteilt: An der Ulrichstraße im Zentrum von Illertissen schafft die Stadt Platz für ein neues Bauprojekt.
    Die Abbruchgenehmigung ist erteilt: An der Ulrichstraße im Zentrum von Illertissen schafft die Stadt Platz für ein neues Bauprojekt. Foto: Jens Noll

    Wer den Blick durch die Fenster wagt, sieht eine geblümte Tapete mit Stockflecken, Lichtschalter aus Bakelit und einen gefliesten Ofen: An der Ulrichstraße in Illertissen werden zwei Häuser abgerissen, an ihre Stelle sollen Neubauten treten. Ein paar Schritte weiter, an der Memminger Straße, klafft ein Loch. Damit es an der Ulrichstraße keine weitere Baulücke bleibt, hat die Stadt Vorkehrungen getroffen.

