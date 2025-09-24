Wandel in der Innenstadt geht weiter: Zwei neue Häuser in der Ulrichstraße

Wer den Blick durch die Fenster wagt, sieht eine geblümte Tapete mit Stockflecken, Lichtschalter aus Bakelit und einen gefliesten Ofen: An der Ulrichstraße in Illertissen werden zwei Häuser abgerissen, an ihre Stelle sollen Neubauten treten. Ein paar Schritte weiter, an der Memminger Straße, klafft ein Loch. Damit es an der Ulrichstraße keine weitere Baulücke bleibt, hat die Stadt Vorkehrungen getroffen.
Illertissen
