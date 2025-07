Die Post ist in Illertissens Mitte zurück

Nach zweieinhalb Jahren ist in Illertissen die Deutsche Post von ihrem Standort neben dem V-Markt am Saumweg wieder in die Stadtmitte zurückgekehrt. Seit Juli befindet sie sich an der Ulmer Straße 6.

Neue Filiale der Deutschen Post an der Ulmer Straße in Illertissen

Ihre neue Filiale hat sie in den Räumen des Fachhandels Evape für elektronische Zigaretten und Zubehör ganz in Nähe der Hirschkreuzung neben dem Drogeriemarkt Müller eröffnet. Der Vertragspartner am Saumweg hatte ihr gekündigt, und eine Nachricht am Eingang wies die Kunden auf den Umzug hin. Über die Rückkehr der Post in die Mitte von Illertissen werden sich alle freuen, die zu Fuß, mit Kinderwagen oder Rollator in der Innenstadt unterwegs sind.

Der neue Vertragspartner hat ihr im Ladenraum von Evape viel Platz gegeben, sodass die gelbe Postfarbe auch durch die Glastüre zu erkennen ist. Und von außen weisen ein Reklameschild am Gebäude sowie ein Aufsteller auf dem Gehweg auf das neue Domizil hin. Die Öffnungszeiten sind wochentags von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr.