Spende an Stiftung Gartenkultur für Kinderstation

Die Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen hat der Stiftung Gartenkultur eine Spende in Höhe von 7.000 Euro übergeben. Diese finanzielle Unterstützung wird für den Ausbau der Museumsausstellung um eine Kinderstation verwendet. Die neue Kinderstation zielt darauf ab, spezielle Angebote für eine junge Zielgruppe zu schaffen. Durch den Ausbau wird der Ausflugs- und Erholungsbereich von Illertissen weiter aufgewertet und zu einem noch beliebteren Ziel für Familien.

Angebote reichen von einfacher Beschäftigung bis hin zu wissenschaftlichen Experimenten.

Die neue Kinderstation wurde speziell für Familien mit Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren sowie für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, die die Angebote auch ohne Begleitung ihrer Eltern nutzen können, entwickelt. Die Stationen sollen nicht nur spannende Erlebnisse bieten, sondern auch als Ankerpunkte für Workshops dienen, die im Außengelände und der Aromawerkstatt fortgesetzt werden. Es gibt altersgerechte Angebote, die von der einfachen Beschäftigung bis hin zu wissenschaftlichen Experimenten reichen. Kinder können beispielsweise ihre eigenen Saatguttütchen gestalten und befüllen, um sie später zu Hause auszupflanzen oder sie mit Mikroskopen in Großaufnahme betrachten und so mehr über die Struktur und Eigenschaften erfahren. Zur Ausstellung wurde ein illustriertes Begleitheft konzipiert, das Kindern und Jugendlichen spielerisch Wissen vermittelt und sie durch die verschiedenen Stationen führt.

Stiftungsvorstand Dieter Gaißmayer zeigt sich bei der Übergabe begeistert über die Spende.

Bernhard Fäustle, Vorstandsmitglied der Sparkasse, übergab die Spende im Rahmen der Illertisser Gartentage an die Stiftung. „Wir stehen voll und ganz hinter diesem Projekt und freuen uns, die Stiftung Gartenkultur hierbei zu unterstützen“, betonte Fäustle. Stiftungsvorstand Dieter Gaißmayer war begeistert über die Spende: „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Sparkasse und bedanken uns herzlich. Diese Erweiterung wird das Museum bereichern und den Familien mit Kindern und Jugendlichen ein tolles Angebot bieten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!