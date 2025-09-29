Icon Menü
Neue Komfortstation im Krumbacher Krankenhaus: Extras für Patienten gegen Aufpreis

Krumbach

Neue Komfort-Station in Klinik Krumbach: Nicht nur Visite, sondern auch Zimmerservice

Eine Mini-Bar neben dem Krankenbett? Warum nicht, wenn es der Genesung hilft. Das Krumbacher Krankenhaus bezieht neue Räumlichkeiten. Was der Aufpreis kostet.
Von Oliver Wolff
    Blick in eines der acht Einzelzimmern der neuen Komfortstation der Klinik Krumbach samt großräumigem Bad.
    Blick in eines der acht Einzelzimmern der neuen Komfortstation der Klinik Krumbach samt großräumigem Bad. Foto: Alexander Kaya

    Schon beim Betreten der neuen Station fällt sofort auf: Hier ist einiges anders. Etwa der Fußboden, der nicht wie auf den anderen Stationen einen sandfarbenen, krankenhaustypischen PVC-Belag aufweist. Er musste edler sein, Holzoptik-Vinyl ist es geworden. Die Anmeldung gleicht einer Hotel-Rezeption samt indirekter Beleuchtung. Designerlampen hängen von der Decke. Im Flur befindet sich ein überdimensioniertes, beleuchtetes Foto, das die Stadt Krumbach von ihrer idyllischen Seite zeigt. Danach geht der Besucherblick sofort Richtung Süden, hinter dem dreigeteilten Panoramafenster erscheint eine dicke Nebelwand. Bei gutem Wetter würde man jetzt die Alpen sehen. Nebenan gibt es eine Lounge samt Teeküche und Kaffeemaschine. In den Zimmern warten Relaxsessel, große Fernseher, Mini-Bar und Natursteinfliesen-Bäder. Wer hier eincheckt, ist nicht auf Urlaub, sondern in Behandlung: auf der neuen Komfortstation des Krumbacher Krankenhauses.

