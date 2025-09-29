Neue Komfort-Station in Klinik Krumbach: Nicht nur Visite, sondern auch Zimmerservice

Schon beim Betreten der neuen Station fällt sofort auf: Hier ist einiges anders. Etwa der Fußboden, der nicht wie auf den anderen Stationen einen sandfarbenen, krankenhaustypischen PVC-Belag aufweist. Er musste edler sein, Holzoptik-Vinyl ist es geworden. Die Anmeldung gleicht einer Hotel-Rezeption samt indirekter Beleuchtung. Designerlampen hängen von der Decke. Im Flur befindet sich ein überdimensioniertes, beleuchtetes Foto, das die Stadt Krumbach von ihrer idyllischen Seite zeigt. Danach geht der Besucherblick sofort Richtung Süden, hinter dem dreigeteilten Panoramafenster erscheint eine dicke Nebelwand. Bei gutem Wetter würde man jetzt die Alpen sehen. Nebenan gibt es eine Lounge samt Teeküche und Kaffeemaschine. In den Zimmern warten Relaxsessel, große Fernseher, Mini-Bar und Natursteinfliesen-Bäder. Wer hier eincheckt, ist nicht auf Urlaub, sondern in Behandlung: auf der neuen Komfortstation des Krumbacher Krankenhauses.
