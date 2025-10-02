Neue Postfiliale eröffnet bald in Weißenhorn

Die gute Nachricht für Weißenhorn hat sich am Mittwochabend rasch in den sozialen Netzwerken herumgesprochen: Schon bald soll es wieder eine Post im Städtle geben. Quelle dieser Ankündigung ist der Mann im Rathaus, der sich um gute Kontakte zu Handel und Gewerbe bemüht. „Wie heute bekannt geworden ist, wird ab November wieder eine Postfiliale in der Weißenhorner Innenstadt zur Verfügung stehen“, teilte der Wirtschaftsförderer Sven Ticks mit.

Jens Noll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenhorn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Postfiliale Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis