Neue Postfiliale eröffnet bald in Weißenhorn

Weißenhorn

Neue Postfiliale eröffnet bald in Weißenhorn

Ein Kaufmann aus Senden bietet künftig Postdienstleistungen in Weißenhorn an. Einige Menschen machen sich bereits Gedanken, ob genug Parkplätze da sind.
Von Jens Noll
    In den ehemaligen Geschäftsräumen von "Goldschmied Martin" in der Weißenhorner Innenstadt soll am 11. November "Bolay's Lädle" als Postagentur eröffnen.
    In den ehemaligen Geschäftsräumen von "Goldschmied Martin" in der Weißenhorner Innenstadt soll am 11. November "Bolay's Lädle" als Postagentur eröffnen. Foto: Sven Ticks/Stadt Weißenhorn

    Die gute Nachricht für Weißenhorn hat sich am Mittwochabend rasch in den sozialen Netzwerken herumgesprochen: Schon bald soll es wieder eine Post im Städtle geben. Quelle dieser Ankündigung ist der Mann im Rathaus, der sich um gute Kontakte zu Handel und Gewerbe bemüht. „Wie heute bekannt geworden ist, wird ab November wieder eine Postfiliale in der Weißenhorner Innenstadt zur Verfügung stehen“, teilte der Wirtschaftsförderer Sven Ticks mit.

