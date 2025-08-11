Grundschule Egg begrüßt neue Schulleiterin Marion Schmieder

Kurz vor Ferienbeginn ist Marion Schmieder feierlich und offiziell als neue Rektorin der Grundschule Egg an der Günz eingeführt worden. Die Amtseinführung übernahm durch die leitenden Schulamtsdirektorinnen Ursula Abt und Angela Börner. Willkommensworte sprachen neben dem Schulverbandsvorsitzenden und Bürgermeister von Egg a.d. Günz, Wolfgang Walter, auch die Lehrkräfte sowie Vertreterinnen und Vertreter des Elternbeirats. Zu den weiteren Gästen und Ehrengästen zählten Bürgermeister Rößle aus Lauben, die Amtsvorgängerin Martina Weber, Pfarrer Michael Granzin, der ehemalige Rektor Josef Veh sowie zahlreiche Mitarbeiter der Schule. Die Grundschülerinnen und -schüler umrahmten den Festakt musikalisch. Mit liebevoll gestalteten Beiträgen trugen die Beteiligten zu einem gelungenen Ablauf bei. Eine kleine Feier im Anschluss rundete den festlichen Anlass in angenehmer Atmosphäre ab. (AZ)

