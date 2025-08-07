Icon Menü
Neuer Aldi-Markt in Illertissen: Abbruch, Neubau und Energiekonzept

Illertissen

Aldi-Markt in Illertissen: Was nach dem Abriss kommt

Der Illertisser Aldi ist seit einigen Wochen geschlossen, nun antwortet das Unternehmen, wie es weitergeht.
Von Karen Annemaier
    •
    •
    •
    Aus Alt mach Neu: Der Aldi-Markt in Illeritssen wird zurzeit abgerissen.
    Aus Alt mach Neu: Der Aldi-Markt in Illeritssen wird zurzeit abgerissen. Foto: Jens Noll

    Wer sich auf den Weg zum Illertisser Aldi-Markt im Saumweg macht, steht seit Anfang Juli vor einer Absperrung. Der Markt ist geschlossen. Wie aus einer Bauausschusssitzung Anfang 2024 berichtet, wird die Filiale grundlegend umgestaltet.

