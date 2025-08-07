Aldi-Markt in Illertissen: Was nach dem Abriss kommt

Wer sich auf den Weg zum Illertisser Aldi-Markt im Saumweg macht, steht seit Anfang Juli vor einer Absperrung. Der Markt ist geschlossen. Wie aus einer Bauausschusssitzung Anfang 2024 berichtet, wird die Filiale grundlegend umgestaltet.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ALDI Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis