Neuer Freundeskreis setzt sich für den Erhalt der Kapelle auf dem alten Friedhof in Weißenhorn ein

Einst aus der Mitte der Bürgerschaft errichtet, ist die dreihundert Jahre alte Kapelle auf dem alten Friedhof in Weißenhorn, die Bartholomäus-Kapelle, seit Langem verschlossen. Und ihr baulicher Zustand gibt Anlass zur Sorge. Ulrich Hoffmann, der Vorsitzende des Heimat- und Museumsvereins Weißenhorn, berichtet von verwaschenen Wandbilder, bröckelnden Fassaden und kaum mehr lesbaren Gedenktafeln. Das lasse vermuten, dass auch das Innere der Kapelle unter Feuchtigkeit und Verfall leidet. Deshalb hat sich nun ein Freundeskreis für die Friedhofskapelle formiert. Er setzt sich nach eigenen Angaben dafür ein, das Bauwerk als Teil des kulturellen Erbes Weißenhorns zu erhalten.

Wie Hoffmann mitteilt, birgt die 1727 erbaute kleine Kirche beachtliche Kunstwerke, wie etwa die letzte Arbeit von Konrad Huber oder ein Gemälde des Vaters von Franz Martin Kuen, Leonhard Kuen. Auch enthält die Kapelle demnach zwei Epitaphe der Familie Fugger - besonders bedeutsam sei der klassizistische Grabstein Anton Fuggers. Auf diesem wurde das sogenannte gemehrte Fugger-Wappen ein letztes Mal verwendet. Dieses Epitaph war seit dem Abriss der alten Weißenhorner Pfarrkirche in die nördliche Umfassungsmauer des Alten Friedhofs eingemauert. Mitte der 1990er-Jahre wurde es in die Bartholomäus-Kapelle gebracht. Dies geschah vermeintlich zu seinem Schutz. „Doch leider ist die Kapelle im Fundament so feucht, dass das Wasser in den Sandstein des Epitaphs zieht und den unteren Abschnitt mit dem Wappen auflöst“, sagt Hoffmann.

Die Bartholomäus-Kapelle sollte nach Ansicht des Freundeskreises wieder geöffnet werden

Die Stadt Weißenhorn sei Eigentümerin der Kapelle und trage Verantwortung für deren Erhalt, betont der Vereinsvorsitzende und Stadtrat der ÖDP. Hoffmann hat den nun gebildeten Freundeskreis initiiert. Bei einem ersten Treffen seien Mitglieder des Vereins, Vertreter beider Kirchen in Weißenhorn sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, berichtet er. „Alle waren sich einig: Eine dauerhaft verschlossene Kapelle fördert den Verfall – eine Öffnung könnte helfen, das Gebäude wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und für eine Sanierung zu werben.“

Der Freundeskreis möchte dazu mit der Stadtverwaltung ins Gespräch kommen und darüber hinaus die Kapelle am Volkstrauertag interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorstellen. Als Ansprechpartner für die Stadt und die Bürgerschaft wurden Olaf Gärtner, Ulrich Hoffmann, Christoph Konrad und Matthias Kunze benannt. Sie wollen sich künftig um Öffentlichkeitsarbeit kümmern und weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen, um die Friedhofskapelle zu erhalten. (AZ)