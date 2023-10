Neuer Landrat gesucht: Diese drei Kandidaten gibt es bei der CSU

Zwei Frauen und ein Mann bewerben sich bei der CSU im Kreis Neu-Ulm um die Nachfolge von Thorsten Freudenberger. Die Entscheidung soll in wenigen Tagen fallen.

Voraussichtlich am 14. Januar 2024 wird im Landkreis Neu-Ulm eine neue Landrätin oder ein neuer Landrat gewählt. Zwei Tage nach der Wahl von Landrat Thorsten Freudenberger in den Bayerischen Landtag hat sich die CSU als erste Partei mit drei möglichen Kandidaten aus der Deckung gewagt. Zwei Frauen und ein Mann bewerben sich um den Posten, wie nach der am Dienstagabend in Vöhringen tagenden Kreiskonferenz bekannt wurde.

Bereits am 20. Oktober findet die Nominierungsversammlung der Kreis-CSU statt. Bis dahin soll es zwei parteiinterne Vorstellungsrunden geben, bei denen sich die drei Interessierten präsentieren, teilt der Kreisverband mit. Zu den Bewerberinnen zählt Jessica Kulitz. Die Neu-Ulmerin arbeitet für den elterlichen Betrieb in Senden als Prokuristin und war von 2009 bis 2014 Gemeinderätin in Ulm. Außerdem bewirbt sich Michael Obst aus Buch. Er ist seit 2014 Bürgermeister in Kellmünz und Vorsitzender der CSU-Kreistagsfraktion. Mit Eva Treu aus Neu-Ulm steht der CSU eine weitere Interessentin zur Verfügung. Sie arbeitet an der Hochschule in Biberach sowie im elterlichen Betrieb in Finningen und gehört seit 2020 dem Stadtrat sowie dem Kreistag Neu-Ulm an.

Drei Kandidaten bei der CSU für das Landratsamt in Neu-Ulm

"Wir haben drei unterschiedliche, fundiert ausgebildete und absolut formidable Persönlichkeiten zur Auswahl und freuen uns nun auf den demokratischen Auswahlprozess innerhalb der Partei", begrüßt CSU-Kreisvorsitzender Thorsten Freudenberger die grundsätzliche Entscheidung des Trios, sich für die Landtratskandidatur zur Verfügung zu stellen.

Diese drei Personen hätten bei der CSU Interesse am Landratsposten im Kreis Neu-Ulm, von links: Eva Treu, Michael Obst und Jessica Kulitz. Foto: Junge Union / Chrobok / Kreisspitalstiftung

Für den Landrats-Wahlkampf, der in Grundzügen bereits feststehe, kündigt der CSU-Kreisverband große Präsenz und Einsatz an. Die Kandidatin oder der Kandidat sollen nach der Nominierung am 20. Oktober möglichst schnell bekannt gemacht werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dies werde mit klassischen Veranstaltungsformaten ebenso geschehen wie auf digitalem Wege. "Das gute Wahlergebnis vom Sonntag motiviert uns, geschlossen, entschlossen und engagiert in die Landratswahl zu gehen. Wir wollen, dass die Zukunft des Landkreises auch weiterhin in kompetenter und sicherer Hand liegt", erklärte die stellvertretende Kreisvorsitzende und Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger.

Wie berichtet, wird Thorsten Freudenberger noch bis 30. Oktober das Amt des Landrats ausfüllen, ab dem 31. Oktober wird Nersingens Bürgermeister Erich Winkler als stellvertretender Landrat die Amtsgeschäfte übernehmen. Das Neu-Ulmer Landratsamt hatte am Montag nach der Wahl den 14. Januar als möglichen Wahltermin genannt. Der Kreistag muss noch darüber entscheiden. (AZ, rjk)