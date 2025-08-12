Die Iller bekommt bei Altenstadt ein neues Gesicht

Der westliche Uferbereich der Iller hat sich in der Nähe der Altenstadter Illerbrücke zu einer Großbaustelle entwickelt. Im Mittelpunkt steht der Umstand, dass die eintönig und linienförmig ausgebaute Iller auf einer Länge von insgesamt mehr als einem Kilometer wieder renaturiert werden soll. Es werden Prall- und Gleituferbereiche und auch flache und strömungsarme Gewässerbereiche angelegt. Buhnen, sowie weitere Strukturbereiche wie Totholz sollen neue Lebensräume schaffen.

Armin Schmid

89281 Altenstadt

Hochwasser