Neuer Lebensraum entsteht: Renaturierung der Iller in Altenstadt für Mensch und Natur

Altenstadt

Die Iller bekommt bei Altenstadt ein neues Gesicht

Mit Bundeszuschüssen wird jetzt die Iller bei Altenstadt umgekrempelt. Davon sollen Tiere, Pflanzen und Menschen profitieren. Auch Hochwasser spielt eine Rolle.
Von Armin Schmid
    • |
    • |
    • |
    Im Zuge einer Großbaustelle wird die Iller im Bereich von Altenstadt und Balzheim flussabwärts auf einer Länge  1,3 Kilometer von einem eintönigen, linienförmigen Gewässer zu einem sich dahinschlängelnden, naturnahen Fluss ausgebaut. Foto: Armin Schmid

    Der westliche Uferbereich der Iller hat sich in der Nähe der Altenstadter Illerbrücke zu einer Großbaustelle entwickelt. Im Mittelpunkt steht der Umstand, dass die eintönig und linienförmig ausgebaute Iller auf einer Länge von insgesamt mehr als einem Kilometer wieder renaturiert werden soll. Es werden Prall- und Gleituferbereiche und auch flache und strömungsarme Gewässerbereiche angelegt. Buhnen, sowie weitere Strukturbereiche wie Totholz sollen neue Lebensräume schaffen.

