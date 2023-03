1000 Konzerte in 50 Jahren: Carlheinz Gern, wie hast du das gemacht?

Er holte Stars wie Elton John, The Who und Sting in die Region. Carlheinz Gern organisierte schon als Teenager Konzerte. Ein Podcast über Livemusik, Mut und Träume.

"Nur über meine Leiche" – das soll Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner gesagt haben, als Carlheinz Gern mit der Idee des Schwörsonntagskonzerts auf dem Münsterplatz zu ihm kam. Der Konzertveranstalter setzte sich am Ende trotzdem durch und bescherte Ulm damit unvergessene Konzertabende mit großen Stars unter dem Münsterturm. Inzwischen hat der heute 70-Jährige mehr als 1000 Konzerte veranstaltet – und das neben seinem eigentlichen Beruf als Geschäftsführer des Radiosenders Donau3FM.

Angefangen hat aber alles ein paar Nummern kleiner: Schon als Jugendlicher hat Carlheinz Gern in Ulm Konzerte für lokale Bands organisiert. Die Plakate dafür brachte er mit dem Bollerwagen unters Volk. Damals hätte er sich nicht träumen lassen, dass er einmal Größen wie The Who, Genesis oder Elton John in die Stadt holen würde.

Carlheinz Gern in "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast": Er holte Stars nach Ulm und Neu-Ulm

spricht Carlheinz Gern mit Ronald Hinzpeter und Rebekka Jakob über seine Anfänge als Konzertveranstalter, erzählt von der Zusammenarbeit mit Stars wie Sting, den Bee Gees oder den Scorpions und seine große Leidenschaft für die Live-Musik.

Hörerinnen und Hörer erfahren, wie Gern Konzertorte wie den Wiblinger Klosterhof, das Ulmer Volksfestgelände oder das Wiley-Areal für sich entdeckte und wie er es schaffte, bekannte Künstlerinnen und Künstler dorthin zu locken. Der Ulmer verrät aber auch, wie er mit beruflichen und persönlichen Rückschlägen umgegangen ist: nach dem damals größten deutschen Open Air mit 60.000 Besuchern etwa, als er in der Stadt zwischenzeitlich "Persona non grata" war. Oder als Amy Winehouse kurz vor ihrem in Ulm geplanten Auftritt starb.

Der Podcast mit Carlheinz Gern bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

Lesen Sie dazu auch

Sie haben Kritik oder Anmerkungen zu unseren Podcasts? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@nuz.de.