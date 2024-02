Illerrieden

11:42 Uhr

Ein Schweizer im Schwabenland: Neues Restaurant eröffnet im Golfclub Ulm

Plus Peter Bommer betreibt im Golfclub Ulm das Restaurant "Grüezi". Der Schweizer kündigt die eine oder andere kulinarische Überraschung auf der Speisekarte an.

Von Stephan Schöttl

Schweizer gelten als pragmatisch und fleißig, immer hilfsbereit und freundlich. Peter Bommer nickt zustimmend. Über seine Landsleute sagt man aber auch, sie seien eher distanziert. Diesbezüglich tanzt der 57-Jährige aus der Reihe. Mit seiner offenen Art hat er die Verantwortlichen des Golfclubs Ulm schnell überzeugt und sich gegen etliche Mitbewerber durchgesetzt. Jetzt eröffnet Bommer dort sein Restaurant "Grüezi", verspricht Schweizer Gastfreundlichkeit und kündigt so manche kulinarische Überraschung an.

Fondue, Raclette, Käse, Rösti. Und natürlich Schokolade. All das ist typisch für die Schweiz. "Ich werde die Gastronomie hier im Golfclub nicht revolutionieren, aber es wird durchaus Schweizer Einflüsse auf der Speisekarte geben", sagt er. Wenn es beispielsweise um Käse und Wurst geht, versteht der Eidgenosse keinen Spaß. Qualität und Geschmack müssen passen. Und so bringt er die Zutaten für den typischen Wurstsalat mit Käse aus seiner Heimat mit. Denn - auch darauf legt er Wert - in einen richtigen Wurstsalat kommen weder Lyoner noch Leberkäse. "Den machen wir mit Cervelat", sagt Bommer. Die ist so etwas wie die "Nationalwurst" der Schweiz.

