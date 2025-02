Mehrfamilienhaus kommt – auch gegen den Willen der Illertisser Räte

Eine „Immobilie mit Stadtfeeling“ will Externi an der Dietenheimer Straße verwirklichen. Auf Höhe der Hausnummer 9, dem ehemaligen Firmengelände von Henle-Bau (neben Da Peppe) sind 16 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen in einem Bauwerk geplant. Balkons, große Fensterflächen, Tiefgarage mit Wallbox gehören zur Ausstattung. Der Bau- und Umweltausschuss lehnt das Vorhaben beinahe trotzig ab. Verhindern kann er es nicht.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauausschuss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis