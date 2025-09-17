Illertisser Jugendbüro hofft auf reges Interesse fürs neue Jugendparlament

Mehr Mitsprache bei jugendrelevanten Themen, einen direkten Input für den Stadtrat, ein besseres Verständnis für das demokratische Prozedere – mit dem Jugendparlament sind unterschiedliche Erwartungen verknüpft. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, das seit dem Einschnitt durch Corona inaktive Gremium wiederzubeleben. Marc Bauer vom Illertisser Jugendbüro stand dem Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss Rede und Antwort und erntete Wohlwollen quer durch die Fraktionen.
Illertissen
