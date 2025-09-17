Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Neues Jugendparlament für Illertissen? Das sind die Ziele

Illertissen

Illertisser Jugendbüro hofft auf reges Interesse fürs neue Jugendparlament

Die Neuwahl des zuletzt inaktiven Gremiums soll Anfang 2026 über die Bühne gehen. Schon nächste Woche startet eine Befragung an den Schulen als Werbeaktion.
Von Thomas Vogel
    • |
    • |
    • |
    Die Jugendfreizeitanlage in Illertissen entstand, weil sich das Jugendparlament dafür einsetzte. Ein neues Gremium könnte eigene Ideen einbringen.
    Die Jugendfreizeitanlage in Illertissen entstand, weil sich das Jugendparlament dafür einsetzte. Ein neues Gremium könnte eigene Ideen einbringen. Foto: Florian Holley (Archivbild)

    Mehr Mitsprache bei jugendrelevanten Themen, einen direkten Input für den Stadtrat, ein besseres Verständnis für das demokratische Prozedere – mit dem Jugendparlament sind unterschiedliche Erwartungen verknüpft. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, das seit dem Einschnitt durch Corona inaktive Gremium wiederzubeleben. Marc Bauer vom Illertisser Jugendbüro stand dem Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss Rede und Antwort und erntete Wohlwollen quer durch die Fraktionen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden