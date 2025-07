Das neue Pfarrzentrum soll auch zu einem kulturellen Zentrum von Buch werden

Sozusagen in Bestlage entsteht in den kommenden Monaten in Buch ein neuer Ort der Zusammenkunft und des Austauschs. Neben dem Pfarrzentrum findet die Bücherei in dem neuen Gebäude an der Unteren Straße eine neue Heimstatt. Am Montag fand der Spatenstich zu den Baumaßnahmen statt, zu welchem neben Mitgliedern der Verwaltung und der Geistlichkeit auch Vertreter der Diözese teilnahmen.

Neues Pfarrzentrum in Buch: Spatenstich an der Unteren Straße

Die voraussichtlichen Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro, wobei sich das Bistum Augsburg mit 1,3 Millionen beteiligt. Mit einem weiteren Geldsegen ist seitens der Gemeindeverwaltung zu rechnen, welche 420.000 Euro beisteuert. Den noch offenen Differenzbetrag will die Kirchenverwaltung, durch den Verkauf des bisherigen Pfarrheims sowie des alten Kindergartens sowie durch Rücklagen, Spenden und Sonderaktionen finanzieren.

Kirchenpflegerin Ulrike Schmid dankte der bischöflichen Finanzkammer für die reibungslose Zusammenarbeit sowie dem ausführenden Bauunternehmen Wöhr für die Begleitung und Unterstützung während der Planungsarbeiten. Durch das neue Pfarrzentrum erhalte der Markt Buch nicht nur einen weiteren Baustein zur lebendigen Abrundung der Ortsmitte, so Bürgermeister Markus Wöhrle, sondern es entstehe in Nachbarschaft des Dorfstadels ein regelrechtes kulturelles Zentrum, welches den Vergleich mit weitaus größeren Orten nicht zu scheuen brauche.