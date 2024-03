Verkehrsunfall in Niederrieden: Motorradfahrer wird leicht verletzt

In Niederrieden geht ein Motorradfahrer davon aus, dass er ein landwirtschaftliches Gespann gefahrlos überholen kann. Doch das andere Fahrzeug schwenkt aus.

Ein Motorradfahrer hat am Donnerstagnachmittag in Niederrieden eine Blinkzeichen eines anderen Verkehrsteilnehmers falsch gedeutet und zum Überholen angesetzt. Doch das hätte beinahe zu einer Kollision geführt. Bei einem Ausweichmanöver erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen.

Das Motorrad rollte in ein Feld neben der Otterwaldstraße

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein Landwirt mit seinem Fahrzeuggespann am Donnerstag gegen 16.25 Uhr die Otterwaldstraße in Fahrtrichtung Lauben. Auf dieser Strecke wollte er nach rechts in einen Feldweg abbiegen und betätigte dazu den Blinker. Ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer dachte, er könnte gefahrlos überholen. Deshalb setzte er zum Überholvorgang an, musste aber dem dann links ausholenden landwirtschaftlichen Gespann ausweichen. Der Motorradfahrer fuhr in das angrenzende Feld und stürzte dort. Dabei zog er sich die Verletzungen zu. (AZ)