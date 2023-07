Vermutlich zu schnell: 18-Jähriger kommt mit dem Auto von der Spur ab

Ein Fahranfänger verliert bei Niederrieden die Kontrolle über sein Auto. Ein Zeuge sagt, der 18-Jährige sei zu schnell gefahren und "gedriftet".

Mutmaßlich wegen überhöhter Geschwindigkeit hat ein Fahranfänger im Unterallgäu die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall verursacht. Der 18-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei am Samstagabend gegen 19.50 Uhr auf der Holzgünzer Straße in Niederrieden. Ortsauswärts war er vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und verlor dabei die Kontrolle. Der Wagen kam dadurch von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, an dessen Steuer eine Frau saß.

Unfall bei Niederrieden: Glücklicherweise wird niemand verletzt

Der junge Mann und die Frau blieben glücklicherweise unverletzt. An beiden Autos entstand durch den Unfall jedoch Totalschaden, die Polizei beziffert diesen auf ungefähr 10.000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, meldete sich ein Zeuge bei den Beamten. Er gab an, den 18-jähren Unfallverursacher zuvor beobachtet zu haben. Dabei sei er bereits in der Holzgünzer Straße zu schnell gefahren und „gedriftet“. (AZ)