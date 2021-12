Plätzchen-Profi: So gehen Marianne Hofmaiers Nougatblumen

Plus Das Rezept für die Leckerei hat Marianne Hofmaier von ihrer Mutter. Bei ihrer Familie in Nordholz gehören die Plätzchen zur Weihnachtszeit unbedingt dazu.

In der Familie von Marianne Hofmaier aus Nordholz sind sie ein "Muss" auf dem weihnachtlichen Plätzchenteller: die zarten Nougatblumen. "Dieses Rezept stammt noch von meiner Mutter", erzählt sie. "Ich kann mich schon als Kind daran erinnern, dass die Nougatblumen in keinem Jahr bei der Weihnachtsbäckerei fehlen durften. Somit habe ich das Rezept von meiner Mutter übernommen. Nun backe ich selber schon seit Jahrzehnten jedes Jahr diese Plätzchen."