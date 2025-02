Vier junge Männer bei Autounfall schwer verletzt

Vier junge Männer aus dem württembergischen Biberach sind schwer verletzt worden, als ihr Auto in der Nacht zum Samstag auf dem Tiefenbacher Weg zwischen Illertissen und dem Stadtteil Betlinshausen gegen einen Baum prallte. Sie waren gegen 23.15 Uhr von Illertissen kommend in Richtung Norden unterwegs, als der 18-jährige Fahranfänger am Ende des Waldteils Tannengarten in einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto schleuderte in die Böschung am Fahrbahnrand, prallte gegen eine Baumgruppe und wurde von dort aus über die gegenüberliegende Straßenseite in einen benachbarten Acker geschleudert.

Der 18-Jährige und seine drei jeweils 17 Jahre alten Mitfahrer erlitten dabei schwere Verletzungen. Die Feuerwehren Betlinshausen, Illertissen und Bellenberg sperrten den Tiefenbacher Weg zwischen der Vöhlinstraße und der Ortseinfahrt Betlinshausen, während Einsatzkräfte die Fahrzeuginsassen unter Zuhilfenahme hydraulischer Rettungswerkzeuge aus dem komplett zerstörten Pkw befreiten. Um den vierten Insassen befreien zu können, wurde das Dach des Autos abgenommen.

Unfall bei Illertissen: Schwerverletzte Männer sind außer Lebensgefahr

Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und unterstützte den Notarzt bei der Erstversorgung. Alle vier Personen wurden in Kliniken eingeliefert. Laut Polizei erwiesen sich die Verletzungen als sehr schwer; am frühen Samstagmorgen teilte die Polizei mit, dass sich der Zustand der Verletzten stabilisiert habe und keine Lebensgefahr bestehe.

Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an die Unfallstelle beordert.