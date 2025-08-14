Erster Alleinflug im Segelflugzeug mit 14 Jahren

Gleich in der ersten Sommerferienwoche fand das diesjährige Fluglager der Segelflugabteilung des Luftsportvereins Illertissen statt. An mehreren Tagen hintereinander wurde fleißig geflogen und geschult. Während insgesamt 43 Flügen und 14 Stunden Flugzeit wurden Windenstarts, Landungen und andere Manöver geübt und verfeinert. Die anwesenden Segelfluglehrer des Vereins - Wolfgang Ohneberg, Wolfgang Kehl und Stefan Losert - zeigten sich sehr zufrieden.

Einwandfreie Starts und butterweiche Landungen.

Am Donnerstag hatte dann der Flugschüler Benno Hartl (14) seinen großen Tag: Er bekam das „O.K.“ für seinen ersten Alleinflug. Benno begann im Mai 2024 seine Ausbildung zum Segelflugpiloten und wurde bis dahin in über 70 Starts im zweisitzigen Segelflugzeug geschult. Doch nun musste er in insgesamt drei Alleinflügen sein Können unter Beweis stellen. Mit einwandfreien Starts und butterweichen Landungen zeigte er, dass das Vertrauen seiner Lehrer gerechtfertigt war. Nach der Beglückwünschung durch anwesende Vereinsmitglieder und Familie erhielt der frischgebackene Alleinflieger einen Glückwunschstrauß, der traditionell aus Brennnesseln besteht. Zu guter Letzt bekam er noch den obligatorischen Klaps auf den Po für das nötige „Hosenbodengefühl“. Für Benno beginnt nun der zweite Ausbildungsabschnitt, in dem er unter anderem auf einsitzige Segelflugzeuge umgeschult wird. Nach bestandener Theorieprüfung und weiterem Praxistraining steht bald die Segelfluglizenz in Aussicht.

Die Kosten für die Ausbildung sind gering.

Wer das Segelfliegen erleben oder erlernen möchte, ist beim Verein jederzeit willkommen. Begonnen werden kann bereits mit 14 Jahren, nach oben gibt es keine Altersgrenze. Die Kosten für die Ausbildung sind gering, da die Fluglehrer ehrenamtlich schulen. Momentan befinden sich vier Flugschülerinnen und Flugschüler in der Segelflugausbildung, geschult werden diese von den vier Lehrern des Vereins. Interessenten können jederzeit am Flugplatz vorbeischauen und auch mitfliegen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins (lvi-illertissen.de).

