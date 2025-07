Schüler der Grundschule Nord Vöhringen helfen Kindern in Uganda

Zum wiederholten Mal hatten die Schüler der Vöhringer Grundschule Nord einen Basar veranstaltet, um den Verein Lichter der Hoffnung zu unterstützen. Martina Walther, Rektorin der Grundschule Nord, überreichte 440 Euro an Monika Rott, Zweite Vorsitzende des Vereins, der in Luweero/Uganda ein Waisenhaus und eine Schule führt und sich dort seit vielen Jahren um benachteiligte Kinder kümmert. Dank der Unterstützung der Kinder der GS Nord können Sitzmöbel für den Essplatz gekauft werden. Somit kann Lichter der Hoffnung den 120 Schülern jetzt ermöglichen, ihr Essen in Gemeinschaft am Tisch einzunehmen. Diese besondere Verbindung zwischen den Kindern aus dem Illertal und in Uganda beweist: Auch die kleinsten Hände können Großes bewirken.

