Auto überschlägt sich und wird bei Unfall vollkommen zerstört

Der Wagen eines 56-Jährigen überschlägt sich am Kreisverkehr in Obenhausen. Der verletzte Mann kann sich selbst aus dem Autowrack befreien.

Sein Auto ist komplett zerstört worden, doch ein 56 Jahre alter Autofahrer ist mit leichten Verletzungen davongekommen. Sein Wagen hatte sich am Dienstagmorgen bei Obenhausen überschlagen.

Kurz vor fünf Uhr morgens war der 56-Jährige nach Angaben der Polizei mit seinem Opel auf der Staatsstraße 2018 von Illertissen in Richtung Krumbach gefahren. Kurz vor Obenhausen bemerkte er offensichtlich den westlichen der beiden dortigen Kreisverkehre zu spät und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchpflügte zunächst die benachbarte Wiese, ehe es sich an einem mit Pflastersteinen umbauten Wasserablauf überschlug und anschließend auf dem Dach liegen blieb.

Bei Unfall am Kreisverkehr entsteht ein Schaden von rund 7000 Euro.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem total zerstörten Autowrack befreien, und vorbeikommende Verkehrsteilnehmer setzten einen Notruf ab. Der Rettungsdienst brachte den Unfallfahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Buch war zur Verkehrsabsicherung und Aufnahme auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Der Sachschaden an dem älteren Auto wird von der Polizei in einer vorläufigen Schätzung mit rund siebentausend Euro angegeben. (wis)