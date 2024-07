Unfall beim Abbiegen: Motorrdfahrer verletzt

Bei einem Unfall in der Nähe von Dietershofen wurde am Freitag ein Motorradfahrer leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete er sich gegen 17 Uhr. Mehrere Fahrzeuge waren auf der Staatsstraße in Richtung Obenhausen unterwegs. Ein 56-jähriger Mann wollte mit seinem Auto nach links in Richtung Dietershofen abbiegen. Gleichzeitig überholte ein 52-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Kolonne und auch den abbiegenden Pkw. Die Gefährte stießen zusammen, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung wurde gegen beide Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis