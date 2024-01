Obenhausen

Ein Klassentreffen sorgt für Wirbel – und für viel Beifall für die Obenhauser Theatergruppe

Plus Die Darstellerinnen und Darsteller zeigen auf der Bühne der Rothtalhalle ein unterhaltsames Stück über ein Wiedersehen mit Vorgeschichte. Es gibt weitere Vorstellungen.

Spielen Sie mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit Ihre ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler zu einem Wiedersehenstreffen einzuladen? Dann sollten Sie sich folgende Situation ernsthaft zu Herzen nehmen: Gesetzt der Fall, es melden sich Personen an, denen man nicht unbedingt begegnen möchte, weil durch ein solches Aufeinandertreffen eine unkontrollierbare Welle an unangenehmen Ereignissen losgetreten werden würde. Schrecklich! Eine solche Situation präsentiert die Theatergruppe des TSV Obenhausen in dieser Saison mit dem Stück "Ein Klassentreffen sorgt für Wirbel" der Autorin Regina Rösch.

Rothtalhalle in Buch zur Premiere restlos ausverkauft

Die tonangebenden Frauen des Ortes (Melanie Schwarz, Sonja Küffel-Weber und Angelika Sauter) beschließen trotz fast militanter Gegenwehr ihrer Bewegungslosigkeit und Lethargie praktizierenden Ehegatten (Johannes Neuhäusler, Roland Jegg und Rainer Deutschenbaur), ein Klassentreffen abzuhalten. Doch ist es nur Bequemlichkeit und Sorge, aus dem gewohnten Rhythmus des Alltags zwischen Stammtisch und Küchentisch herausgerissen zu werden, welche die Männerwelt auf die Barrikaden bringt?

