Fahrzeug prallt gegen Gartenmauer in Obenhausen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in Obenhausen eine Gartenmauer beschädigt. Nach Sichtung der Unfallspuren hat die Polizei eine Vermutung.

An einem Anwesen in der Straße Beim Schloß in Obenhausen ist eine Gartenmauer beschädigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Mittwoch, 9. November, zwischen 6 und 9 Uhr. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte demnach vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug die Mauer. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Anschließend flüchtete die Person mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle. Aufgrund der Unfallspuren geht die Polizei davon aus, dass es ein Lastwagen war. Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)