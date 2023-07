Kleiner Fuchs löst Motorradunfall aus: 23-Jährige wird schwer verletzt

Ein Auto stößt zwischen Illertissen und Obenhausen mit dem Tier zusammen. Das wiederum bringt eine Motorradfahrerin zu Fall.

Ein kleiner Fuchs war laut ersten Erkenntnissen der Verursacher eines Verkehrsunfalles, der sich am frühen Sonntagabend kurz vor 18.30 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Illertissen und Obenhausen ereignete: Ein 18-jähriger Autofahrer war in Richtung Obenhausen unterwegs, als plötzlich vor ihm ein kleiner Fuchs die Straße überquerte. Der Fahrer erschrak und bremste stark ab. Dennoch fiel der Fuchs dem unvermeidlichen Zusammenstoß zum Opfer.

Motorradfahrerin wird bei Unfall nahe Buch schwer verletzt

Eine dahinter kommende Motorradfahrerin konnte ihre Maschine nicht mehr so schnell zum Stehen bringen, sodass ihr Motorrad auf die linke hintere Ecke des Autos prallte. Die 23-Jährige erlitt dabei erstem Anschein nach mittelschwere Verletzungen, wurde an Ort und Stelle von Notarzt und Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei Illertissen auf 7500 Euro. Die Feuerwehr Buch sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr wechselweise einspurig vorbei und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. (wis)