Obenhausen

06:15 Uhr

Naturschützer erläutern die Besonderheiten des Obenhausener Rieds

Plus Bei einer Führung durch das Obenhausener Ried zeigen Mitglieder des Landesbunds für Vogelschutz, was es im Landkreis nur auf diesen Flächen zu entdecken gibt.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Nicht nur die Bremsen und Mücken wähnten sich angesichts der kleinen menschlichen Ansammlung im Eldorado der Genüsse. Herrliches Sommerwetter, die Temperaturen – noch – nicht zu hoch und die Begleitung mehrerer Fachleute aus den Bereichen Biologie und Ornithologie: Die Kreisgruppe Neu-Ulm des LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) hat am Samstag eine naturkundlichen Führung ins Obenhausener Ried veranstaltet, jenem markanten Niedermoorgebiet, gelegen zwischen der Autobahn A7 und der Roth.

Zuerst wäre an dieser Stelle zu klären, was dieses Feuchtgebiet von einem Hochmoor unterscheidet. Der Biologe Ralf Schreiber weiß natürlich die Antwort: Niedermoore ernähren sich vom Grundwasser und wachsen nach oben, Hochmoore hingegen werden nur durch den Regen gespeist. Mit diesem Wissen ging es auf die gut zweieinhalbstündige Tour. Schon nach kurzer Zeit vermochte es Schreiber, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so weit zu sensibilisieren, dass eigene Beobachtungen gemacht und eigene Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Mögen Admiral und Zitronenfalter noch dem Allgemeinwissen angehören, gehört die Kenntnis über das Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings schon zum Fachgebiet der Biologen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen