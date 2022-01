Obenhausen

So hilft ein Unternehmer aus dem Kreis Neu-Ulm Flutopfern in der Eifel

Ein Luftbild zeigt das ganze Ausmaß der Flut in der Gemeinde Mettendorf in der Südeifel. Hier möchte der Unternehmer Peter Gutheber aus dem Kreis Neu-Ulm helfen.

Plus Peter Gutheber aus Obenhausen wollte vor Ort helfen. Jetzt unterstützt er Menschen im Heimatort einer Illertisser Lehrerin. Das Ausmaß der Schäden ist groß.

Von Wilhelm Schmid

Die Hochwasserkatastrophe vom Juli des vergangenen Jahres in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist ein halbes Jahr her, die Bilder der verheerenden Schäden, welche die Flut angerichtet hat, haben aber noch viele vor Augen. So geht es auch Peter Gutheber aus Obenhausen. Der Kfz-Meister und Inhaber eines Abschlepp- und Transportunternehmens wollte helfen - und machte sich dafür eigens auf den Weg, um Spenden direkt zu den Betroffenen zu bringen.

