Auto bleibt in Oberhausen zwischen Traktor und Scheunentor stecken

Ein Autofahrer verliert im Weißenhorner Stadtteil Oberhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein in der Nähe stehender Mann wird zu Boden gestoßen.

Es sah zwar zunächst spektakulär aus, lief aber erfreulicherweise glimpflich ab: Im Weißenhorner Stadtteil Oberhausen ist ein 62 Jahre alter Mann am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto von der Von-Katzbeck-Straße abgekommen. Dabei rammte das Fahrzeug einen Traktor sowie das Scheunentor eines landwirtschaftlichen Anwesens. Ein in der Nähe stehender Mann wurde zu Boden gestoßen und blieb seitlich unter dem Traktor liegen.

Der Fahrer musste im Auto auf die alarmierte Feuerwehr warten

Nach ersten Informationen vor Ort war das Auto auf der Von-Katzbeck-Straße in Richtung Süden unterwegs. Kurz vor der Abzweigung Gräbenweg verlor der Fahrer in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache die Herrschaft über sein Fahrzeug, dieses fuhr geradeaus weiter. Das Auto blieb schließlich so zwischen dem Traktor und umstehenden Geräten sowie dem Scheunentor stecken, dass der Fahrer im Auto eingeschlossen auf die Feuerwehr warten musste.

Alarmiert wurden die Feuerwehren Oberhausen, Weißenhorn und Biberach. Die Ortswehr übernahm die Verkehrsabsicherung und Umleitung. Die Wehr aus Biberach konnte wieder abrücken und die Feuerwehr Weißenhorn zog das havarierte Fahrzeug aus der Zwangslage heraus. Der Fahrer konnte selbstständig aussteigen und wurde nach erster Behandlung durch Notarzt und Rettungsdienst als leicht verletzt eingestuft. Der zu Boden gestürzte Mann blieb glücklicherweise so gut wie unverletzt. Die Ursache des Unfalls und die Schadenshöhe waren am Dienstagabend noch nicht bekannt. (wis)