Maschine brennt auf Feld und löst Einsatz aus

Ein Landwirt ruft die Feuerwehr, weil sein Hoflader auf einem Feld bei Oberhausen brennt. Dann passiert ein Missgeschick: Die Leitstelle versteht "Hofladen" und alarmiert zunächst groß.

Ereignisreicher Vormittag für die örtlichen Feuerwehren: Dass die Verwechslung weniger Buchstaben beinahe ein Missverständnis ausgelöst hätte, wurde den Feuerwehren aus Weißenhorn und Umgebung am Dienstagvormittag demonstriert. Ein Landwirt war außerhalb des Stadtteils Oberhausen auf freiem Feld mit einem Teleskoplader – auch „Hoflader“ genannt – beim Arbeiten, als er feststellte, dass die Maschine in Brand geriet. Er setzte über die Nummer 112 einen Notruf ab und meldete, dass sein „Hoflader“ brennt.

In der Leitstelle wurde aber „Hofladen“ verstanden und so wurde wie zum Brand eines Bauernhofes alarmiert. Zudem gab es bei der Durchsage für die Funkmelde-Empfänger noch eine Verwechslung von „Oberhausen“ und „Obenhausen“, was aber schnell aufgeklärt werden konnte, da richtigerweise Alarm für die Feuerwehren aus Oberhausen und Weißenhorn sowie aus dem Pfaffenhofener Ortsteil Beuren ausgelöst wurde.

Nach Rückfragen über Funk während der Anfahrt konnte das Feuer beim Eintreffen der genannten Wehren schnell gelöscht werden. Durch die anfänglichen Missverständnisse war zwar keine Verzögerung entstanden, aber laut Polizei ergab sich ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.