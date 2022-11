Feuerwehr löscht brennendes Auto in Oberkirchberg

Während der Fahrt beginnt ein Auto in Oberkirchberg zu rauchen. Der Fahrer stoppt den Wagen, kurz darauf dringen Flammen aus dem Motorraum.

Wegen eines Fahrzeugbrandes ist am Dienstag die Feuerwehr in Oberkirchberg im Einsatz gewesen. Ein 33-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Renault gegen 11 Uhr in der Bucher Straße. Während der Fahrt begann das Auto zu rauchen. Der Fahrer stoppte den Wagen und stieg aus. Kurz danach drangen Flammen aus dem Motorraum. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand. Der Renault wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern, die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. (AZ)