BMW kommt bei Oberkirchberg von der Straße ab und überschlägt sich

Ein 50 Jahre alter Mann wird bei einem Autounfall zwischen Oberkirchberg und Illerrieden verletzt. Unklar ist, ob er den Wagen fuhr oder sein Sohn.

Zwischen Oberkirchberg und Illerrieden hat sich am Samstag ein Auto überschlagen, ein 50-Jähriger erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Gegen 7 Uhr fuhren nach Polizeiangaben zwei Männer, ein 20-Jähriger und sein 50 Jahre alter Vater, in einem BMW auf der Landesstraße L260 von Oberkirchberg in Richtung Illerrieden. Wer von beiden am Steuer saß, ist bislang nicht bekannt.

Noch auf Höhe von Oberkirchberg kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 50-Jährige wurde verletzt, Rettungskräfte mussten die Unfallstelle jedoch nicht anfahren.

Unfall bei Oberkirchberg: Andere Fahrzeuge waren wohl nicht beteiligt

Die Polizei Ulm (Telefon 0731/1880) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Nach ersten Erkenntnissen waren keine anderen Fahrzeuge beteiligt. Es muss noch geklärt werden, welcher der Männer das Auto zur Zeit des Unfalls fuhr. Der 20-Jährige hatte laut Polizeibericht wohl keinen Alkohol getrunken, bei dem 50-Jährigen allerdings zeigte der Atemalkoholtest einen Wert an, mit dem der Mann kein Auto mehr hätte fahren dürfen. (AZ)