72-jähriger Pedelec-Fahrer in Oberroth nach Sturz ohne Helm schwer verletzt

Ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer stürzte am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Oberroth und erlitt schwere Kopfverletzungen, da er keinen Helm trug. Er wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei ohne Fremdeinwirkung und aus unbekannten Gründen.

Ein entgegenkommender Fahrer eines orangen oder goldfarbenen Autos wollte den Rettungsdienst rufen, entfernte sich jedoch nach Eintreffen weiterer Helfer. Die Polizei Illertissen bittet den Mann, sich unter Telefon 07303/96510 zu melden. An dem E-Bike entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. (AZ)