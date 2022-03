Bei Oberroth könnte großflächig Solarstrom erzeugt werden

Plus Bei der Oberrother Bürgerversammlung berichtet der Rathauschef von Überlegungen für eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage. Doch zunächst steht ein anderes Projekt an.

Über ein wichtiges Projekt, das im Jahr 2022 auf der Agenda steht, und Pläne zur Stromerzeugung hat Gemeindeoberhaupt Willibold Graf bei der Oberrother Bürgerversammlung informiert. Bei Ersterem handelt es sich um die Sanierung der Wasserversorgungsanlage. Im Zuge dieser Maßnahme soll ein Wasserverbund mit der Nachbargemeinde Unterroth hergestellt werden, mit dem Ziel, beiden Gemeinden eine sichere Wasserversorgung zu garantieren.