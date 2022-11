Auch Oberroth erhöht die Steuern – hier wird es teurer

Plus Die bisher geltenden Hebesätze sind teilweise jahrzehntealt. Warum die Gemeinde Oberroth jetzt handelt – und welche Steuern steigen.

Seit zwölf Jahren sind in Oberroth die Hebesätze nicht mehr angehoben worden. Die Gewerbesteuer wurde seit mindestens 20 Jahren nicht erhöht, informierte Bürgermeister Willibold Graf den Gemeinderat. Das wird sich nun ändern - aus gutem Grund.