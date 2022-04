Auch Oberroth will die Abfallwirtschaft an den Landkreis abgeben

Der Oberrother Gemeinderat steht dem kreisweiten Modell der Abfallentsorgung positiv gegenüber. Zustimmung gibt es außerdem für einen Vereinszuschuss.

Sollte es zu einer Rückübertragung der Abfallwirtschaft an den Landkreis Neu-Ulm kommen, dann würde der Gemeinderat Oberroth das begrüßen. In seiner jüngsten Sitzung stand das Gremium dem drei Wochen zuvor von Vertretern der beauftragten Beratungsfirma und des Abfallwirtschaftsbetriebs vorgestellten Rekommunalisierungskonzept positiv gegenüber. Schließlich bewahre dieses nicht nur das Etablierte, sondern ergänze das bestehende Angebot in erheblichem Umfang, hieß es im Gremium. Der Beschluss für eine Rückübertragung an den Landkreis fiel mit sieben gegen zwei Stimmen.

Im Vergleich zum gegenwärtigen Zustand bedeute das Rekommunalisierungskonzept aber auch, dass sämtliche bestehende Angebote wie die Standorte der Wertstoffhöfe und Grüngut-Sammelplätze, Grünabfallkompostierungsanlagen, Straßensammlungen für Grüngut, Windelsäcke und Vereinssammlungen übernommen und fortgeführt werden, sagte Bürgermeister Willibold Graf. Andererseits sei geplant, bisherige Dienste auszuweiten und zu ergänzen, unter anderem durch eine kreisweite getrennte Bioabfallerfassung und eine Sperrmüll- sowie Grüngut-Straßensammlung.

Bellenberg, Vöhringen und Senden sind gegen die Rückübertragung

Weitere Angebote des Rekommunalisierungskonzepts sind die Einrichtung zweier weiterer Entsorgungszentren im Norden und Süden des Landkreises mit erweiterter Annahmefläche und längeren Öffnungszeiten. Vorgesehen sind auch die Etablierung einer strukturierten Abfallberatung mit zielgruppenorientierten Angeboten und die Stärkung des Services mit digitalen Möglichkeiten.

Wie Oberroth stehen auch zahlreiche weitere Landkreiskommunen hinter dem Konzept der Rückübertragung. Bellenberg, Vöhringen und Senden haben sich wie berichtet allerdings dagegen ausgesprochen.

In einem weiteren Punkt der Tagesordnung befasste sich der Oberrother Gemeinderat mit einer Unterstützung der Jugendausbildung des Musikvereins Oberroth. Einstimmig entschied das Gremium, einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro zu gewähren.

