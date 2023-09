Unfall endet tödlich: 61-jähriger Autofahrer stirbt im Krankenhaus

Der Unfall zwischen Oberroth und Babenhausen endet für den Autofahrer tödlich. Der Mann war mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Dort starb er.

Nach dem schweren Unfall am Freitagnachmittag (15.9.23) gegen 16.14 Uhr auf der Staatsstraße 2020 zwischen Oberroth (Kreis Neu-Ulm) und Babenhausen (Kreis Unterallgäu) ist der 61-jährige Autofahrer am Sonntag seinen Verletzungen erlegen. Das bestätigt ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Mann war mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen worden.

Wie die Polizei am späten Freitagabend mitteilte, war der 61-Jährige in südöstliche Richtung unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum.

Zeuginnen beobachten den Unfall zwischen Oberroth und Babenhausen und leisten Erste Hilfe

Der Unfall sei von nachfolgenden Verkehrsteilnehmerinnen beobachtet worden. Sie hätten sofort Erste Hilfe geleistet und verständigten die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ulm gebracht. Eine Fremdbeteiligung kann die Polizei aufgrund der Zeugenaussagen ausschließen.

Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Es wurde abgeschleppt. Zudem entstand laut Polizei ein Fremdschaden in Höhe von circa 150 Euro an einem Leitpfosten. Vor Ort waren die Feuerwehren Babenhausen, Buch, Oberroth und Unterroth mit insgesamt 57 Einsatzkräften. Neben dem Rettungshubschrauber waren auch ein Notarzt und der Rettungsdienst im Einsatz. Die Staatsstraße war für circa drei Stunden komplett gesperrt.

Ähnlicher Unfall zwischen Erolzheim und Dettingen an der Iller endete tödlich

Ein ähnlicher Unfall hatte sich erst am Donnerstagmorgen nur vielleicht 15 Kilometer entfernt zwischen Erolzheim und Dettingen an der Iller (Kreis Biberach) ereignet.

Ein 25-Jähriger aus dem Kreis Biberach kam bei einem Unfall zwischen Erolzheim und Dettingen ums Leben. Er krachte mit seinem Auto gegen einen Baum. Foto: Wilhelm Schmid

Ein 25-Jähriger war ebenfalls alleinbeteiligt mit seinem Auto frontal gegen einen Baum gekracht. Für den jungen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er war wohl sofort tot.

Ebenfalls am Donnerstagmorgen ereignete sich im Kreis Unterallgäu zwischen Eppishausen und Immelstetten ein schwerer Unfall. Ein 41-Jähriger geriet mit seinem Auto ins Bankett, lenkte gegen und kollidierte dann mit einer Baumgruppe.

Bei Unfall zwischen Eppishausen und Immelstetten (Kreis Unterallgäu) wurde ein 41-Jähriger schwer verletzt. Foto: Thorsten Bringezu

Das Fahrzeug überschlug sich. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. (AZ)