Zwei Autos bei Kollision bei Oberroth schwer beschädigt

Kurz vor 12 Uhr mittags kam es am Freitag auf der Staatsstraße 2020 zwischen Oberroth und Babenhausen zu einem Unfall, bei dem zwei Autos schwer beschädigt wurden. Wie die Polizei ermittelte, war eine 30-jährige Frau mit ihrem VW-Passat von Babenhausen kommend in Richtung Norden unterwegs. An der Abzweigung in Richtung Osterberg wollte sie dorthin abbiegen und übersah dabei offensichtlich einen entgegenkommenden VW, der mit Anhänger in Richtung Babenhausen fuhr.

Unfall zwischen Oberroth und Babenhausen

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Fahrzeug der mutmaßlichen Unfallverursacherin im Heckbereich schwer beschädigt wurde. Der VW mit Anhänger wurde an der rechten Frontseite ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und blieb etwa 50 Meter weiter entfernt stehen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden wird vorläufig mit rund 20.000 Euro angegeben.

Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren aus Buch, Oberroth und Babenhausen, da zunächst infolge der ersten Notrufe von einem schwereren Unfall ausgegangen werden musste. Schließlich konnten die Nachbarwehren wieder abrücken und die Feuerwehr Oberroth übernahm die Absicherung der Einsatzstelle. Der Verkehr auf der Staatsstraße wurde kaum behindert, da die Fahrzeuge wechselweise einspurig vorbeigeleitet werden konnten.