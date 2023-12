Baugenehmigung für Umspannwerk im Rothtal

Das Umspannwerk zwischen Oberroth und Unterroth soll Strom aus der Fotovoltaikanlage ins Netz einspeisen. Die Genehmigung kam in Rekordzeit zustande.

Im Januar geht es los: Das Babenhauser Unternehmen Vensol baut ein Umspannwerk im Rothtal. Zwischen Oberroth und Unterroth entsteht damit nach Unternehmensangaben die erste betreibereigene Anlage im Landkreis Neu-Ulm, die Strom aus Fotovoltaikanlagen in das regionale Hochspannungsnetz einspeist. Das Bauprojekt soll ein Knotenpunkt des Unternehmens für ihre Projekte in den Rothtal-Gemeinden werden.

Die Baugenehmigung für das Umspannwerk sei in kürzester Zeit erfolgt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Von der Antragsstellung bis zur Genehmigung im Dezember seien lediglich vier Monate vergangen. Der Spatenstich auf der 1250 Quadratmeter großen Betriebsfläche solle im Januar 2024 erfolgen.

Deswegen muss ein eigenes Umspannwerk im Rothtal gebaut werden

Ein Großtransformator ist das Herzstück des Umspannwerks und weist nach Unternehmensangaben eine elektrische Leistung von 40 Megavoltampere (MVA) auf. Das Umspannwerk ermögliche in einem ersten Schritt den Netzzugang für den Solarpark Rothtal, der ab Mai an der Gemeindegrenze zwischen Oberroth und Unterroth errichtet wird. Dies ist laut Vensol notwendig, da die örtlichen Netze bereits ausgelastet sind.

Eine Anbindung an den vorhandenen Umspannwerken in Untereichen oder Breitenthal komme aufgrund der unwirtschaftlichen und planungstechnisch herausfordernden Trasse nicht infrage. Die eingespeiste Energie wird in den benachbarten Umspannwerken im Netz der Lechwerke Verteilnetz GmbH wieder auf kleinere Spannungsebenen umgewandelt und privaten oder industriellen Verbrauchern zugeführt. Das Unternehmen habe bereits jetzt eine Erweiterung planerisch und technisch berücksichtigt. Hierdurch werden Anschlussmöglichkeiten für kommende Erzeugungsanlagen vorgehalten. Vensol investiert allein im ersten Schritt knapp drei Millionen Euro. (AZ)