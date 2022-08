Die Kirchenglocken in Oberroth läuten momentan nicht, weil der Blitz einschlug

Die gesamte elektrische Anlage der Kirche in Oberroth ist durch einen Blitzeinschlag beschädigt worden. Gottesdienste können aber wie geplant stattfinden.

Stiller als sonst ist es derzeit in Oberroth. Das liegt daran, dass die Kirchenglocken nicht zu hören sind. Sie läuten nämlich nicht. Den Grund dafür nennt das katholische Pfarramt St. Valentin in Buch in einer Mitteilung. Darin heißt es: "Durch einen Blitzschlag wurde die gesamte elektrische Anlage der Kirche beschädigt. Dadurch kann zur Zeit nicht geläutet werden."

Noch ist unklar, wie groß der Schaden in der Kirche St. in Oberroth ist

Passiert ist das nach Angaben von Kirchenpfleger Stephan Hatzelmann am Montag. Ein Blitzableiter an der Kirche hat den Schaden offenbar nicht verhindern können. Wie groß dieser sei, lasse sich noch nicht sagen, berichtet Hatzelmann. Auch wenn der Strom im Gotteshaus nun weg ist: Bürgerinnen und Bürger können die Kirche St. Stephan trotzdem aufsuchen. Die Gottesdienste finden nach Angaben der Pfarreiengemeinschaft Buch-Obenhausen wie geplant und veröffentlicht statt. (jsn)

