Oberroth

vor 34 Min.

Das hat der Blitzeinschlag an der Kirche in Oberroth angerichtet

In der Kirche St. Stephan in Oberroth gibt es aktuell keinen Strom: Ein Blitz hat in den Kirchturm eingeschlagen.

Lokal Seit Montagabend bleiben die Kirchenglocken von St. Stephanus stumm. Doch in dem Gotteshaus ist nach dem Gewitter noch mehr Schaden entstanden.

Von Claudia Bader

Ein Blitz, ein lauter Knall - und auf einmal war es dunkel in Oberroth. Ein Blitz hat am Montag in den Kirchturm der Pfarrkirche St. Stephanus eingeschlagen und dabei großen Schaden angerichtet. Es war nicht der erste Blitzeinschlag in dem Gotteshaus. Vorerst bleibt hier das Licht aus, auch die Kirchenglocken können nicht läuten. Denn der Blitz hat in der Elektrik der Kirche großen Schaden angerichtet.

