Oberroth

19:15 Uhr

Geheimnisvolle Steintafel in Oberroth: Wer war Michael Kirchenbaur?

Plus In der Pfarrkirche von Oberroth erinnert eine Steintafel an den Edelmann, der im Jahr 1607 starb. Er stand in Diensten eines wohlhabenden Augsburger Bischofs.

Von Ralph Manhalter

Gebieterisch und stattlich zeigt er sich den Kirchenbesuchern in der Pfarrkirche von Oberroth: Aufrecht stehend, gekleidet nach der Mode des späten 16. Jahrhunderts in spanischer Tracht, der wallende Vollbart die Halskrause fast verdeckend. Wer war der feine Herr, dem die Ehre gebührte, dass im Gotteshaus selbst seiner gedacht wird? Und wie kam er dorthin?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen